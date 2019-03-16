ВСУ обстреляли три населенных пункта и район памятника князю Игорь в ЛНР

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-16T09:56:38+03:00

Об сообщили в Народной милиции Республики

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За прошедшие сутки Вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись три населенных пункта: районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе, села Желобок, а также окрестности памятника князю Игорю, который стоит у въезда в СтаницуЛуганскую.

- Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU