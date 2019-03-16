ОБСЕ зафиксировала отсутствие в местах хранения 70 единиц тяжелого вооружения ВСУ

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-16T09:03:52+03:00

Об этом говорится в отчете наблюдателей

Изменить размер текста: A A

Исполняющий обязанности начальника Управления Народной милиции Луганской Народной Республики предоставил данные из отчета ОБСЕ, в котором говорится об отсутствии 70 единиц военной техники в местах отвода.

- На этой неделе вне мест хранения выявлено: девять самоходных гаубиц «Гвоздика» вблизи Новоайдара, три самоходных артиллерийских гаубицы «Нона-С» в районе Новоайдара, один зенитный ракетный комплекс «Оса» в Новоахтырке», - сообщил Филлипоненко.

На этой неделе международные наблюдатели зафиксировали отсутствие еще 57 единиц запрещенного вооружения.

- 28 самоходных гаубиц «Акация»; три самоходные гаубицы «Гвоздика»; 22 противотанковые пушки «Рапира»; два самоходных артиллерийских орудия «Нона-С»; две реактивные системы залпового огня «Град», - добавил и.о. начальника УНМ ЛНР.

Михаил Филипоненко отметил, что большинство скрытого от наблюдателей ОБСЕ вооружения используется подразделениями ВСУ при обстрелах территории Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU