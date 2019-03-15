Семья ветерана благодарна Главе ЛНР за бесплатный ремонт квартиры

15 Март 20:26 2019-03-15T20:26:22+03:00

Полковник в отставке Петр Золотоног получил это жилье 50 лет назад

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Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Петр Золотоног и его дочь Ирина Завада поблагодарили Главу ЛНР Леонида Пасечника за ремонт в своей квартире.

- Семья получила эту квартиру 50 лет назад, с тех пор капитального ремонта не проводилось – мама тяжело болела, отец, инвалид первой группы, перенес сложную операцию, так что было не до ремонта. Все обветшало, горячей воды не было много лет. Отцу сейчас 95 лет, проживает один, а я разрываюсь между помощью ему и домом. Поэтому осенью 2018-го я обратилась с просьбой провести ремонт, – рассказала Ирина Завада.

По ее словам, отремонтировано все: полы, стены, потолки, заменены окна и двери, установлены бойлер и новая сантехника. Весь ремонт выполнен бесплатно и качественно.

- Мой отец и я искренне благодарны за проявленную заботу руководству Республики и лично Леониду Пасечнику, администрации Луганска, а также бригаде мастеров, выполнявшей ремонт, – подчеркнула луганчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU