Для Петра Порошенко в Донецке изготовят "Орден Иуды" из осколков смертоносных снарядов

15 Март 19:41 2019-03-15T19:41:32+03:00

Всего на конкурс поступило 27 работ, а победителя мы узнаем 18 марта

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Прием заявок на конкурс на лучший дизайн-макет «награды» для президента Украины Петра Порошенко в рамках акции «Орден Иуды» завершен. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

- Завершился конкурс на разработку дизайн-макета и названия награды по акции "Орден Иуды". Портреты, карикатуры, изображения саркастического характера, насмешки, обвинительные лозунги – предложения по созданию так называемого «Ордена Иуды» поступали от жителей разных возрастов и профессий, — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего на конкурс поступило 27 работ. Победители конкурса будут названы 18 марта.

Всенародная акция «Орден Иуды» по изготовлению из осколков боеприпасов «награды» для президента Украины Петра Порошенко стартовала в ДНР 12 февраля. Сбор осколков снарядов, выпущенных боевиками армии Киева по населенным пунктам Республики, проходит в период президентской избирательной кампании на Украине, с тем чтобы отправить орден адресату до дня выборов — 31 марта.

Инициатива общественности имеет аналог в истории: по приказу русского царя Петра I «Орден Иуды» был изготовлен в единственном экземпляре в 1709 году. Он предназначался для гетмана Запорожского войска Ивана Мазепы, который перед самым началом Полтавской битвы перешел на сторону Швеции — врага Русского царства в Северной войне. На серебряном ордене, сделанном из серебра и весившем 5 кг, был изображен повесившийся на осине Иуда Искариот с лежащими у его ног 30 сребрениками. Надпись на ордене гласила: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится».

ИСТОЧНИК KP.RU