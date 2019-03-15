2019-03-15T19:34:54+03:00
Политика

За прошедшую неделю ВСУ 52 раза обстреляли ДНР

По району 20 населённых пунктов стреляли из ПТРК, миномётов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта warfiles.ruФОТО: архив сайта warfiles.ru
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Вооружённые формирования Украины отказываются соблюдать «весеннее» перемирие и взятые на себя обязательства. За прошедшую неделю украинские силовики пятьдесят два раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Неутешительные итоги недели подвёл замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— По районам двадцати населённых пунктов Республики стреляли с применением ПТРК, миномётов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сообщил Эдуард Басурин.

За прошедшую неделю в результате вооружённой агрессии украинской армии было повреждено ограждение Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода.

Кроме того, погиб один защитник Республики.

Жертв среди мирного населения ДНР не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки украинские силовики 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по Республики 70 боеприпасов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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