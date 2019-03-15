2019-03-15T18:52:18+03:00
Общество

В Донецке утвердили форму удостоверения кандидата в депутаты МП ДНР

Удостоверение – это документом, удостоверяющий статус кандидата
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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На сегодняшнем заседании Временной молодёжной избирательной комиссии была утверждена форма будущего удостоверения кандидатов в депутаты Молодёжного парламента Донецкой Народной Республики.

— Удостоверение зарегистрированного кандидата в МП ДНР является документом, удостоверяющим его статус, — подчеркнул председатель комиссии Константин Комлёнок.

Отмечается, что на лицевой стороне будет указан номер документа, фамилия, имя и отчество кандидата, дата его регистрации и подпись председателя избиркома. На оборотной стороне – логотип Молодежного парламента.

Ранее мы сообщали, что за сутки до начала голосования кандидаты в депутаты Молодёжного парламента ДНР должны прекратить всякую агитацию. Начать её они могут на следующий день после регистрации (подробнее).

Постановление о формировании Молодёжного парламента ДНР было принято Народным Советом 28 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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