2019-03-15T18:10:28+03:00
Политика

Первые результаты применения Украиной "Точки-У" в Донбассе обнародованы

Все материалы впоследствии будут переданы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге и Международный уголовный суд в Гааге
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Под удар "Точки-У" попали мирные районы Донбасса. Фото: ДАНПод удар "Точки-У" попали мирные районы Донбасса. Фото: ДАН
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Украинская армия за период военного конфликта в Донбассе 13 раз применяла тактические ракетные комплексы «Точка-У» против мирного населения региона. Об этом сегодня на брифинге в Донецком агентстве новостей сообщил представитель общественной организации «Справедливая защита» Иван Копыл.

- Общественная организация «Справедливая защита» совместно с общественной организацией «Мемориал» из ЛНР проводит расследование по тринадцати случаям обстрелов Вооруженными силами Украины гражданских объектов с применением ракетных комплексов «Точка-У», повлекших гибель пятерых и ранение семнадцати мирных жителей Донбасса, — сказал Копыл.

Отмечается, что пять случаев «применения украинскими войсками оружия неизбирательного действия были зафиксированы в Донецкой Народной Республике, восемь – в Луганской». Ракетные удары были в августе-сентябре 2014 и феврале 2015 годов. Сегодня были представлены результаты расследования по двум фактам обстрелов.

- Ответственность за данное конкретное преступление, и за все остальные военные преступления, совершенные военизированными формированиями Украины в рамках так называемой антитеррористической операции, обязано нести военно-политическое руководство Украины, — добавила представитель ОО «Мемориал» Анна Сорока, которая также присутствовала на брифинге.

Согласно представленной на брифинге информации, 22 августа 2014 года был нанесен ракетный удар по Ровенькам в ЛНР. Под огонь попала юго-западная часть города. Погибли четыре мирных жителя. Второй случай использования ТРК «Точка-У» зафиксирован 4 сентября в Харцызске (ДНР). В зоне поражения оказались городской парк и стадион. В результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения. Сообщается, что в обоих случаях найдены улики – фрагменты ракеты с маркировочными обозначениями.

По данным общественников, к обстрелам причастны силовики 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ под командованием полковника Федора Ярошевича. Также подозреваются заместитель комбрига подполковник Сергей Фриз и офицер командования бригады старший лейтенант Алексей Наконечный.

«Справедливая защита» и «Мемориал» намерены провести расследование и по остальным случаям применения Киевом ракет «Точка-У» в Донбассе. Далее все материалы впоследствии будут переданы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге и Международный уголовный суд в Гааге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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