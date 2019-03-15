2019-03-15T17:50:34+03:00
Общество

Кандидаты в депутаты МП ДНР должны прекратить агитацию за сутки до голосования

При этом начать её они могут на следующий день после регистрации
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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Временная молодёжная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики продолжает определять правила будущего избирательно и агитационного процесса. На сегодняшнем заседании в Донецке было принято решение о сроках агитации.

— Предлагаю установить начало агитационного периода при проведении выборов депутатов Молодежного парламента ДНР со дня, следующего за днем регистрации кандидата в депутаты МП. Окончание в 00.00 часов по местному времени за сутки до дня голосования на избирательном участке, — предложил председатель комиссии Константин Комлёнок.

Все присутствующие на заседании члены ВМИК – шестнадцать человек – поддержали его предложение. Решение о сроках агитации было принято единогласно.

Подчеркнём, что в день голосования проведение агитации строго запрещено. Как и на любых других выборах, во время выборов депутатов Молодёжного парламента Республики за сутки до выборов наступит день тишины.

Напомним, что постановление о формировании Молодёжного парламента ДНР было принято Народным Советом 28 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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