Кандидаты в депутаты МП ДНР должны прекратить агитацию за сутки до голосования
Временная молодёжная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики продолжает определять правила будущего избирательно и агитационного процесса. На сегодняшнем заседании в Донецке было принято решение о сроках агитации.
— Предлагаю установить начало агитационного периода при проведении выборов депутатов Молодежного парламента ДНР со дня, следующего за днем регистрации кандидата в депутаты МП. Окончание в 00.00 часов по местному времени за сутки до дня голосования на избирательном участке, — предложил председатель комиссии Константин Комлёнок.
Все присутствующие на заседании члены ВМИК – шестнадцать человек – поддержали его предложение. Решение о сроках агитации было принято единогласно.
Подчеркнём, что в день голосования проведение агитации строго запрещено. Как и на любых других выборах, во время выборов депутатов Молодёжного парламента Республики за сутки до выборов наступит день тишины.
Напомним, что постановление о формировании Молодёжного парламента ДНР было принято Народным Советом 28 февраля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU