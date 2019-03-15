2019-03-15T16:46:30+03:00
Происшествия

Правоохранители ДНР раскрыли кражу, благодаря камере наблюдения в кафе

Преступнице - жительнице города Снежное - грозит пять лет тюрьмы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Благодаря установленной камере видеонаблюдения сотрудники полиции по «горячим следам» задержали воровку. Фото: goukhta.ruБлагодаря установленной камере видеонаблюдения сотрудники полиции по «горячим следам» задержали воровку. Фото: goukhta.ru
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Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали женщину, которая совершила кражу сумки у посетительницы одного из кафе города. За содеянное ей грозит до 5 лет лишения свободы.

В дежурную часть Снежнянского ГО обратилась жительница города с заявлением о принятии мер к злоумышленнику, совершившему кражу ее сумки, в которой находились денежные средства на общую сумму 7 тысяч рублей и личные вещи.

Оперативниками установлено, что накануне происшествия заявительница отдыхала в одном из увеселительных заведений города. В какой-то момент женщина оставила без присмотра свою сумку, а в это время другая посетительница кафе взяла ее и покинула помещение.

Благодаря установленной камере видеонаблюдения в помещении кафе сотрудники полиции по «горячим следам» задержали воровку. Ею оказалась ранее не судимая снежнянка 1980 года рождения.

Поэтому сотрудники полиции настоятельно рекомендуют руководителям предприятий и организаций, а также владельцам кафе, баров и магазинов установить в своих заведениях камеры видеонаблюдения с архивацией данных, и тревожную кнопку для вызова наряда Государственной службы вневедомственной охраны МВД Донецкой Народной Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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