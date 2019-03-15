2019-03-15T15:24:49+03:00
Политика

Украинским боевикам, доблестно уничтожающим Донбасс, поднимут зарплаты

Именно так Петр Порошенко планирует стимулировать желание ВСУшников ехать в Донбасс
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зарплата украинских боевиков в Донбассе будет не менее 22 тыс. грн Фото: dnews.dn.uaЗарплата украинских боевиков в Донбассе будет не менее 22 тыс. грн Фото: dnews.dn.ua
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Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Закарпатскую область заявил, что с 1 апреля украинским военным, которые выполняют задачи на передовой на Донбассе, поднимут размер «боевых» доплат. Об этом сообщает «Сегодня».

По словам главы государства, у бойца ООС на «нуле» зарплата будет не менее 22 тыс. грн. А поднимут зарплату символично с 1 апреля - дня дурака.

- Наши бойцы должны получать должное денежное обеспечение. Мы подчеркиваем, что с 1 апреля доплата бойцу на первой линии (обороны на фронте) будет составлять уже не 10 тыс., а 12 тыс. гривен. А все выплаты воину на передовой будут составлять не менее 22 тыс. гривен. Это мой приоритет как верховного главнокомандующего, – сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что также поручил министру обороны Степану Полтораку повысить зарплаты горно-штурмовым подразделениям (речь идет о закарпатской 128-й бригаде и 10-й в Ивано-Франковской области). В Twitter президента указывается, что доплата будет составлять 23%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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