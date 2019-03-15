Белки в городах Донбасса становятся ручными и даже качают права

15 Март 14:23 2019-03-15T14:30:02+03:00

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Белки давно стали полноправными жителями наших городов, наравне с собаками и кошками. Дончане не раз делились в соцсетях видео с этими забавными зверушками, ставшими почти ручными. Что стало тому причиной - война или что-то другое, но белки облюбовали не только парки, а и придомовые территории.

Мариупольчанка, которая живет напротив Приморского парка, регулярно ждет на своем балконе белочку.

Интересной новостью поделилась мариупольская журналистка Ирина Прудкова.

Пушистый зверек навещает ее невестку каждый день, а она, в свою очередь, угощает ее орешками. Но вот запечатлеть гостью удалось вовсе не за трапезой, а когда белочка вела борьбу с тряпкой.

Как рассказала Ирина, хотели установить даже видеорегистратор с видом на балкон, но потом по техническим причинам от этой идеи пока отказались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/697385" frameborder="0"></iframe> Мариупольчанке удалось заснять сражение белки с тряпкой.Юлия АНДРИЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU