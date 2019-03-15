2019-03-15T14:30:02+03:00
Общество

Белки в городах Донбасса становятся ручными и даже качают права

Подтверждением этого стало видео сражения белки с тряпкой [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Белки все чаще становятся объектами забавных фото. Фото: Евгении КарпачевойБелки все чаще становятся объектами забавных фото. Фото: Евгении Карпачевой
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Белки давно стали полноправными жителями наших городов, наравне с собаками и кошками. Дончане не раз делились в соцсетях видео с этими забавными зверушками, ставшими почти ручными. Что стало тому причиной - война или что-то другое, но белки облюбовали не только парки, а и придомовые территории.

Мариупольчанка, которая живет напротив Приморского парка, регулярно ждет на своем балконе белочку.

Интересной новостью поделилась мариупольская журналистка Ирина Прудкова.

Пушистый зверек навещает ее невестку каждый день, а она, в свою очередь, угощает ее орешками. Но вот запечатлеть гостью удалось вовсе не за трапезой, а когда белочка вела борьбу с тряпкой.

Как рассказала Ирина, хотели установить даже видеорегистратор с видом на балкон, но потом по техническим причинам от этой идеи пока отказались.

Мариупольчанке удалось заснять сражение белки с тряпкой.Юлия АНДРИЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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