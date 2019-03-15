Больше 200 выпускников Донецкого медицинского университета получили работу

15 Март 13:44 2019-03-15T13:44:09+03:00

Они получили должности в различных медицинских учреждениях в разных городах Республики

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Выпускники Донецкого национального медицинского университета имени Горького получили рабочие места в учреждениях в разных городах Донецкой Народной Республики. Торжественная церемония окончательного распределения выпускников состоялась в Донецке.

— 217 шестикурсников, оканчивающих обучение на бюджетной форме, получили окончательное распределение, — рассказали в пресс-службе университета.

Выпускники ВУЗа получили работу в одиннадцати городах Республики: Донецке, Горловке, Макеевке, Снежном, Ясиноватой, Торезе, Енакиево, Дебальцево, Кировском, Шахтёрске и Иловайске.

Кроме того, некоторые из выпускников отправились в медицинские учреждения населённых пунктов Амвросиевского, Старобешевского, Тельмановского и Нововазовского районов Республики.

В торжественной церемонии распределения приняли участие Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко, ректор ДонНМУ Григорий Игнатенко, проректоры и деканы факультетов.

ИСТОЧНИК KP.RU