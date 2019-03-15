Больше 200 выпускников Донецкого медицинского университета получили работу
Выпускники Донецкого национального медицинского университета имени Горького получили рабочие места в учреждениях в разных городах Донецкой Народной Республики. Торжественная церемония окончательного распределения выпускников состоялась в Донецке.
— 217 шестикурсников, оканчивающих обучение на бюджетной форме, получили окончательное распределение, — рассказали в пресс-службе университета.
Выпускники ВУЗа получили работу в одиннадцати городах Республики: Донецке, Горловке, Макеевке, Снежном, Ясиноватой, Торезе, Енакиево, Дебальцево, Кировском, Шахтёрске и Иловайске.
Кроме того, некоторые из выпускников отправились в медицинские учреждения населённых пунктов Амвросиевского, Старобешевского, Тельмановского и Нововазовского районов Республики.
В торжественной церемонии распределения приняли участие Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко, ректор ДонНМУ Григорий Игнатенко, проректоры и деканы факультетов.
ИСТОЧНИК KP.RU