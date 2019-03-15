Корабли и авиация Украины выведены в акваторию Азовского моря

15 Март 13:01 2019-03-15T13:01:53+03:00

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В акватории Азовского моря состоялись тренировки сил армейской, штурмовой и истребительной авиации, которые предназначены для поддержки действий кораблей ВМС и Государственной пограничной службы Украины из состава так называемых «Объединенных сил». Об этом сообщает пресс-центр «ООС».

- Корабли морского компонента Объединенных сил по сигналу тревоги осуществили выход из пункта базирования в определенный район акватории моря. В ходе выполнения совместных мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня штатного вооружения кораблей по надводной цели, — говорится в сообщении.

О том, что украинские власти в ближайшие недели пойдут на новую провокацию в Азовском море сообщал украинский политолог Хавич, переехавший в Польшу после того, как подвергся нападению нацистов и давлению СБУ за организацию в Черновцах конференции, где обсуждалось нарушение прав национальных меньшинств.

По его словам, накануне Украина в одностороннем порядке подписала протокол о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Он отмечает, что переговоры с Россией по этому документу были ранее сорваны украинскими нацистами и представителями запрещенного в России «меджлиса крымско-татарского народа»

ИСТОЧНИК KP.RU