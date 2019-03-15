В Донбассе есть свой Тарас Шевченко, только живописец

15 Март 12:46 2019-03-15T12:46:25+03:00

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Государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустило марку, почтовый блок и конверт, посвященные Донецкому республиканскому художественному музею. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе предприятия.

- ГП «Почта Донбасса» открывает новую филателистическую серию «Донецкий республиканский художественный музей» и представляет блок, марку и конверт, посвященные 90-летнему юбилею со дня рождения нашего земляка, известного донецкого живописца и театрального художника Тараса Шевченко, – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на конверте первого дня в левом нижнем углу находится автопортрет живописца, изображенный на фоне художественных кистей. На почтовом блоке – один из залов столичного музея. По правому краю блока расположена художественная марка, которая представляет собой картину донецкого мастера «Натюрморт с кистями» на мольберте.

Марка и почтовый блок выпущены тиражом 4000 экземпляров, конверт — 1000 экземпляров. Стоимость марки – 58 рублей, конверта — 10 рублей.

Тарас Георгиевич Шевченко (1929 – 2015 гг.) – донецкий живописец, художник театра, заслуженный деятель искусств Украины. Родился в Харьковской области в 1929 году. После войны окончил Харьковский художественный институт. Работал в сфере театрально-декорационного искусства и монументально-декоративной живописи. На сегодняшний день его картины экспонируются в музеях Донецка, Горловки, Киева и находятся частных коллекциях в Болгарии, Израиле, Китае, Германии, Великобритании, США и других странах

ИСТОЧНИК KP.RU