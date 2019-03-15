Пенсионный фонд ЛНР 22 марта проведёт горячую линию для жителей Республики

15 Март 12:06 2019-03-15T12:06:28+03:00

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Ровно через неделю Пенсионный фонд Луганской Народной Республики планирует провести горячую линию для жителей Республики по вопросам льготного пенсионного обеспечения. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

— 22 марта 2019 года с 10.00 до 12.00 будет проведена телефонная горячая линия на тему: «Пенсионное обеспечение на льготных условиях», — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда ЛНР.

Горячую линию проведёт начальника отдела координации и методологии по вопросам пенсионного обеспечения управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Клыкова Лариса Анатольевна.

Все вопросы можно задать по телефону: (0642) 55-14-24.

Напомним, что Пенсионный фонд ЛНР регулярно проводит телефонные горячие линии для жителей Республики, чтобы отвечать на вопросы и давать разъяснения по важным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU