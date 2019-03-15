Пенсионный фонд ЛНР 22 марта проведёт горячую линию для жителей Республики
Ровно через неделю Пенсионный фонд Луганской Народной Республики планирует провести горячую линию для жителей Республики по вопросам льготного пенсионного обеспечения. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.
— 22 марта 2019 года с 10.00 до 12.00 будет проведена телефонная горячая линия на тему: «Пенсионное обеспечение на льготных условиях», — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда ЛНР.
Горячую линию проведёт начальника отдела координации и методологии по вопросам пенсионного обеспечения управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Клыкова Лариса Анатольевна.
Все вопросы можно задать по телефону: (0642) 55-14-24.
Напомним, что Пенсионный фонд ЛНР регулярно проводит телефонные горячие линии для жителей Республики, чтобы отвечать на вопросы и давать разъяснения по важным вопросам.
ИСТОЧНИК KP.RU