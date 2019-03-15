Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-15T11:27:29+03:00

Мероприятие было приурочено к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин возложил цветы к памятнику Народного ополчения всех времён у здания правительства Крыма в Симферополе. Мероприятие было приурочено к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Вместе с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым, Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, Председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым и гостями Крыма возложили цветы к памятнику Народному ополчению всех времен.

- Прошел по главной улице Симферополя в составе многотысячного шествия, посвященного годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма и России. Праздничное шествие возглавили Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Сила - в единстве! – сказал Глава ДНР. - Митинг, посвященный пятой годовщине Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией, объединил у здания Государственного Совета Республики Крым тысячи людей. Сегодня Крым расцветает: развивается промышленность, растет экономика, повышается уровень жизни граждан. Республика Крым – надежный партнер и верный товарищ Донецкой Народной Республики. Города и районы Крыма подписывают соглашения о побратимских отношениях с городами ДНР. С каждым днем мы становимся ближе друг к другу.

Глава ДНР выразил надежду, что в будущем Донбасс также станет частью России.

ИСТОЧНИК KP.RU