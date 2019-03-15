Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-15T11:12:17+03:00

Сергеевка, Саханка, Коминтерново, Заиченко, Ленинское и Дзержинское теперь снова со светом

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Больше недели жители шести посёлков Новоазовского района Республики вынуждены были обходиться без света из-за повреждённой 7 марта украинскими обстрелами подстанции «Саханка». Ремонтные работы велись с 8 марта, но из-за постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков завершить их удалось только вчера.

— В 17:00 ПС включена в энергосистему ДНР, напряжение подано во все шесть сел Новоазовского района: Сергеевку, Саханку, Коминтерново, Заиченко, Ленинское и Дзержинское, — рассказали в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Тем не менее, сегодня утром сотрудники РП «РЭК» вынуждены были планово отключить энергоснабжение подстанции «Саханка», чтобы провести наладочные работы в сети. Это займёт не более нескольких часов, после чего электроэнергия будет вновь возвращена в дома жителей Новоазовского района.

Напомним, что 7 марта в 19.05 в результате обстрелов юга ДНР вооруженными формированиями Украины отключилась подстанция «Саханка», были обесточены четыре высоковольтные линии, 16 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались села Сергеевка, Саханка, Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское.

ИСТОЧНИК KP.RU