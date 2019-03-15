ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-15T09:47:41+03:00

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Вооружённые формирования Украины продолжают нарушать «весеннее» перемирие и обстреливать территорию Донбасса. За минувшие сутки было зафиксировано одиннадцать обстрелов ДНР. Огонь вёлся на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Горловка (Доломитное, посёлок шахты имени Гагарина, Зайцево), Ясиноватая, Крутая Балка, Донецк (Вольво-центр), Набережное и Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В минувшие сутки зафиксировано снижение интенсивности огня. Всего было использовано 70 боеприпасов, среди которых гранаты РПГ/СПГ и АГС, а также использовались крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии не поступала.

Напомним, что в предыдущие сутки вооружённые формирования Украины выпустили по территории ДНР 85 единиц различных боеприпасов, также 11 раз нарушив режим прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU