За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
«Весеннее» перемирие в Донбассе по-прежнему не соблюдается вооружёнными формированиями Украины, которые продолжают ежедневно обстреливать территорию Республик. За прошедшие сутки украинские силовики трижды открывали огонь по Луганской Народной Республике.
— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Лозовое, Калиновка и Фрунзе, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
По предварительным подсчётам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР 65 боеприпасов, среди которых 7 осколочных гранат РПГ-7, 49 гранат АГС-17 и 9 осколочных гранат СПГ-9. Кроме того использовалось стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты
На данный момент информации о жертвах среди мирного населения Республики и разрушениях не поступало.
Напомним, что с 01.01 8 марта в Донбассе установлено новое, «весеннее», перемирие. Тем не менее, украинские силовики продолжают вести ежедневные обстрелы Донбасса. Сутками ранее они обстреляли четыре посёлка в ЛНР: Золотое-5, Голубовское, Смелое и Пришиб.
ИСТОЧНИК KP.RU