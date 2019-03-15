2019-03-15T08:57:43+03:00
Политика

За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР

По предварительной информации, никто не пострадал
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта sharknews.ruФОТО: архив сайта sharknews.ru
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«Весеннее» перемирие в Донбассе по-прежнему не соблюдается вооружёнными формированиями Украины, которые продолжают ежедневно обстреливать территорию Республик. За прошедшие сутки украинские силовики трижды открывали огонь по Луганской Народной Республике.

— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Лозовое, Калиновка и Фрунзе, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР 65 боеприпасов, среди которых 7 осколочных гранат РПГ-7, 49 гранат АГС-17 и 9 осколочных гранат СПГ-9. Кроме того использовалось стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты

На данный момент информации о жертвах среди мирного населения Республики и разрушениях не поступало.

Напомним, что с 01.01 8 марта в Донбассе установлено новое, «весеннее», перемирие. Тем не менее, украинские силовики продолжают вести ежедневные обстрелы Донбасса. Сутками ранее они обстреляли четыре посёлка в ЛНР: Золотое-5, Голубовское, Смелое и Пришиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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