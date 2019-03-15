2019-03-15T08:26:29+03:00
Политика

Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно

Причина этого - поколение, выросшее за пять лет конфликта и в Украине, и в ЛДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Время возврата Донбасса безнадежно потеряно - это начинают понимать на Украине. Фото: 112.uaВремя возврата Донбасса безнадежно потеряно - это начинают понимать на Украине. Фото: 112.ua
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Когда в условиях вооруженного конфликта вырастает новое поколение, то решить проблему восстановления территориальной целостности страны на системном уровне крайне сложно. А конфликт на Донбассе длится уже 5 лет, и на его базе подрастает новое поколение. Такое мнение высказал финансовый эксперт Алексей Кущ, передает «Деловая столица».

В качестве примера Кущ приводит международный опыт решения кипрского конфликта, который показывает, что привлечение западных стран-гарантов и посредничество крупнейших геополитических игроков может привести лишь к длительному замораживанию конфликта. Но никак не к его решению.

- Как показывает практика, после нескольких десятков лет за давностью событий желание решить территориальный разлом страны угасает. На том же Кипре таким классическим примером является провал мирного плана Аннана, который реализовывался под эгидой ООН. В то время как 65% киприотов-турок из непризнанной Турецкой республики северного Кипра (аналог ДНР/ЛНР) высказались за мирный план, 75% киприотов-греков из официально признанной на международном уровне республики Кипр его решительно отклонили. Это показывает, что когда вырастает новое поколение, сформированное в условиях конфликта, то решить проблему восстановления территориальной целостности страны на системном уровне крайне сложно, – напоминает эксперт.

Он акцентирует, что пример Кипра в очередной раз демонстрирует, что именно основанная часть страны, достигшая, в отличие от непризнанного, отколовшегося фрагмента, заметных результатов экономического развития, не горит желанием идти даже на частичные уступки.

- В Украине с момента утраты части территорий прошло уже 5 лет. На Донбассе постепенно формируется новое поколение местных жителей, для которых военный конфликт такая же данность, как и смена сезонов года. С каждым годом возможность социальной инклюзии отдаляется еще больше. И преграда для восстановления целостности страны заключается как в региональном сепаратизме, так и в позиции некоторых политиков, которые культивируют в обществе не менее вредоносный, чем сепаратизм, тезис о "раковой опухоли" и необходимости ее "отрезать", – говорит Кущ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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