Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара

14 Март 21:37 2019-03-14T21:39:26+03:00

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Донецкий кузнец Виктор Михалев вместе с каменщиком Игорем Пупенко не остались равнодушными к трагедии, которая произошла в Кемерове 25 марта прошлого года. Виктор Петрович планирует установку венка в память о погибших во время пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Возможно, ее приурочат к годовщине трагедии.

- Когда я узнал об этой трагедии, я просто был в шоке. Долгое время у меня не выходило это из головы. Тогда я предложил моему другу Игорю Пупенко – мастеру по камню – вместе сделать памятник, - говорит Михалев. - Сейчас ведутся переговоры. Уже в скором времени поедем в Кемерово на установку памятника.

Сама работа полностью завершена. В её основе полутораметровый венок из роз, обвитый лентой. Внутри - земной шар, который символизирует, что трагедия не оставила равнодушными людей со всего мира. Также на композиции заняли свое место голуби - они как разбросанные детские души. Все это стоит на вишневом мраморе высотой 30 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU