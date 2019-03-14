2019-03-14T21:23:24+03:00
Политика

«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев

С инициативой создать такую медаль выступили жители прифронтовых районов
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Каждый день Виктор Петрович трудится над чем-то новымКаждый день Виктор Петрович трудится над чем-то новымФото: Никита МАКАРЕНКОВ
Изменить размер текста:

Донецкому кузнецу Виктору Михалеву предложили создать «Медаль Иуды» для украинского президента Петра Порошенко. Об этом комсомолке рассказал сам мастер.

«Комсомолка» уже писала, что её планируют изготовить из осколков снарядов, выпущенных украинским силовиками по населенным пунктам Республики. Руководитель Центрального исполнительного комитета общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов заявил, что с такой инициативой выступили жители прифронтовых районов.

- Звонили люди, которые собирают осколки для Порошенко и предложили, чтобы я сделал эту медаль. Скоро мы будем встречаться с организаторами, обсуждать детали проекта, - говорит кузнец.

Практически каждый день мастер трудится над своими произведениями, а на днях Виктор Петрович передал пять своих работ в музей нашей редакции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5