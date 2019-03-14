«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев

14 Март 21:23 2019-03-14T21:23:24+03:00

Каждый день Виктор Петрович трудится над чем-то новым Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

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Донецкому кузнецу Виктору Михалеву предложили создать «Медаль Иуды» для украинского президента Петра Порошенко. Об этом комсомолке рассказал сам мастер.

«Комсомолка» уже писала, что её планируют изготовить из осколков снарядов, выпущенных украинским силовиками по населенным пунктам Республики. Руководитель Центрального исполнительного комитета общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов заявил, что с такой инициативой выступили жители прифронтовых районов.

- Звонили люди, которые собирают осколки для Порошенко и предложили, чтобы я сделал эту медаль. Скоро мы будем встречаться с организаторами, обсуждать детали проекта, - говорит кузнец.

Практически каждый день мастер трудится над своими произведениями, а на днях Виктор Петрович передал пять своих работ в музей нашей редакции.

ИСТОЧНИК KP.RU