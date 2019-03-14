В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы

14 Март 21:00 2019-03-14T21:17:12+03:00

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Сегодня, 14 марта, дончане возложили цветы к памятной доске работникам ЖКХ, погибшим от артобстрелов во время исполнения своих профессиональных обязанностей в 2014 и 2015 годах.

- Вот уже пять лет идет война, наши коммунальщики, несмотря на ежедневные обстрелы, рискуя своей жизнью, исправно выполняют свои трудовые обязанности. Лично мне очень бы хотелось, чтобы профессию работника сферы ЖКХ чтили, уважали их труд, а погибших сотрудников помнили. Мы должны передать будущему поколению знания – как в военное время трудились наши коллеги, которые отвечают за одну из самых важных, полезных и мирных профессий, - сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

Он обратился к присутствующим почтить минутой молчания память погибших.

Напомним, что за время вооруженной агрессии Украины погибли четырнадцать работников коммунальной сферы ДНР, пострадали - более тридцати. Табличка в память о героях-коммунальщиках в столице установлена на здании бывшего облуправления ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU