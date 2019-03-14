Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР

14 Март 15:53 2019-03-14T15:53:47+03:00

Об этом сообщили в НМ Республики

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Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил сегодня о переходе военнослужащего 54-й бригады Вооруженных сил Украины на сторону ЛНР.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, сотрудники силовых структур обеспечили переход солдата ВСУ Сергея Магденко.

- Силовыми ведомствами Республики совместно с Народной милицией проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию военнослужащего 54-й бригады вооруженных формирований Украины Магденко Сергея Александровича, - сказал Андрей Марочко.

Подполковник добавил, что все переданные Магденко служебные документы тщательно изучаются.

ИСТОЧНИК KP.RU