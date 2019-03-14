Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил сегодня о переходе военнослужащего 54-й бригады Вооруженных сил Украины на сторону ЛНР.
По словам представителя оборонного ведомства Республики, сотрудники силовых структур обеспечили переход солдата ВСУ Сергея Магденко.
- Силовыми ведомствами Республики совместно с Народной милицией проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию военнослужащего 54-й бригады вооруженных формирований Украины Магденко Сергея Александровича, - сказал Андрей Марочко.
Подполковник добавил, что все переданные Магденко служебные документы тщательно изучаются.
ИСТОЧНИК KP.RU