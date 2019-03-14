2019-03-14T07:28:45+03:00
Политика

Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"

Официальные цифры, как всегда, отстают от настоящих потерь, в том числе, небоевых
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Что бы он сказал о потерях среди дончан? Фото: apostrophe.uaЧто бы он сказал о потерях среди дончан? Фото: apostrophe.ua
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Депутат Рады, лидер националистов Андрей Билецкий назвал «космическими» потери украинских оккупационных войск в Донбассе после подписания Минских соглашений. Правда, не уточнил, а какими тогда считать потери среди мирного населения Донбасса.

- Мы уже после Минска-2 потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн, — заявил нацист в интервью изданию «Апостроф».

Напомним, Билецкий призвал развязать войну в России, а затем «молниеносно» зачистить Донбасс.

17 февраля президент Украины Порошенко сообщил, что в результате боевых действий на территории Донбасса за 5 лет войны погибли 2945 украинских боевиков, из них 948 после подписания Минских соглашений. В начале февраля сообщалось, что в 2018 году Киев потерял в Донбассе 370 боевиков из-за пьянства, бесчинств и самоубийств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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