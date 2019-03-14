Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Депутат Рады, лидер националистов Андрей Билецкий назвал «космическими» потери украинских оккупационных войск в Донбассе после подписания Минских соглашений. Правда, не уточнил, а какими тогда считать потери среди мирного населения Донбасса.
- Мы уже после Минска-2 потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери — это космические цифры для современных войн, — заявил нацист в интервью изданию «Апостроф».
Напомним, Билецкий призвал развязать войну в России, а затем «молниеносно» зачистить Донбасс.
17 февраля президент Украины Порошенко сообщил, что в результате боевых действий на территории Донбасса за 5 лет войны погибли 2945 украинских боевиков, из них 948 после подписания Минских соглашений. В начале февраля сообщалось, что в 2018 году Киев потерял в Донбассе 370 боевиков из-за пьянства, бесчинств и самоубийств.
ИСТОЧНИК KP.RU