2019-03-14T12:00:46+03:00
Общество

Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников

Работа в Донецке 2019 на ДРСУ есть как постоянная, так и временная
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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У ДРСУ круглый год дел невпроворотУ ДРСУ круглый год дел невпроворотФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Работа в Донецке 2019 представлена не только на сайте центра занятости, сотрудников подыскивают и сами предприятия. Так, КП «ДРСУ» объявило о наборе сотрудников.

- Предприятие гарантирует выплату достойной зарплаты, выполнение всех социальных гарантий, предусмотренных законодательством, выдачу инвентаря, спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и спецпитания, - сказали в ДРСУ.

Постоянные вакансии:

- мастер строительных и монтажных работ;

- инженер производственного отдела;

- водитель погрузчика;

- машинист катка;

- машинист дорожно-транспортных машин;

- тракторист;

- слесарь по ремонту автомобилей;

- машинист компрессорных установок;

- машинист смесителя асфальтобетона;

- медник;

- асфальтобетонщик;

- дорожный рабочий;

- штукатур;

- грузчик.

Временные:

- дорожный рабочий;

- асфальтобетонщик;

- уборщик служебных помещений.

Подробнее можно узнать по телефонам: 304-35-68, 071-301-42-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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