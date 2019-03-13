Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Донецке 2019 представлена не только на сайте центра занятости, сотрудников подыскивают и сами предприятия. Так, КП «ДРСУ» объявило о наборе сотрудников.
- Предприятие гарантирует выплату достойной зарплаты, выполнение всех социальных гарантий, предусмотренных законодательством, выдачу инвентаря, спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты и спецпитания, - сказали в ДРСУ.
Постоянные вакансии:
- мастер строительных и монтажных работ;
- инженер производственного отдела;
- водитель погрузчика;
- машинист катка;
- машинист дорожно-транспортных машин;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- машинист компрессорных установок;
- машинист смесителя асфальтобетона;
- медник;
- асфальтобетонщик;
- дорожный рабочий;
- штукатур;
- грузчик.
Временные:
- дорожный рабочий;
- асфальтобетонщик;
- уборщик служебных помещений.
Подробнее можно узнать по телефонам: 304-35-68, 071-301-42-19.
ИСТОЧНИК KP.RU