Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Ярмарка вакансий пройдет в луганском представительстве Фонда соцстрахования на случай безработицы
Ярмарка вакансий в Луганске. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:
Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР 20 марта 2019 проведет в Луганске ярмарку вакансий для ищущих работу горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.
- Предприятиями города будут представлены актуальные вакансии на постоянное место работы и на работы временного характера, – сообщили в горадминистрации. - Претендентам на получение вакансий при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и трудовую книжку.
Ярмарка начнется в 9.30.
Адрес Фонда соцстрахования на случай безработицы: улица 50-летия Образования СССР, 22б.
ИСТОЧНИК KP.RU