Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта

13 Март 20:11 2019-03-13T20:16:17+03:00

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Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР 20 марта 2019 проведет в Луганске ярмарку вакансий для ищущих работу горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.

- Предприятиями города будут представлены актуальные вакансии на постоянное место работы и на работы временного характера, – сообщили в горадминистрации. - Претендентам на получение вакансий при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и трудовую книжку.

Ярмарка начнется в 9.30.

Адрес Фонда соцстрахования на случай безработицы: улица 50-летия Образования СССР, 22б.

ИСТОЧНИК KP.RU