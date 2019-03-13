2019-03-13T20:16:17+03:00
Общество

Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта

Ярмарка вакансий пройдет в луганском представительстве Фонда соцстрахования на случай безработицы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ярмарка вакансий в Луганске. Фото: ВКонтактеЯрмарка вакансий в Луганске. Фото: ВКонтакте
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Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР 20 марта 2019 проведет в Луганске ярмарку вакансий для ищущих работу горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.

- Предприятиями города будут представлены актуальные вакансии на постоянное место работы и на работы временного характера, – сообщили в горадминистрации. - Претендентам на получение вакансий при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и трудовую книжку.

Ярмарка начнется в 9.30.

Адрес Фонда соцстрахования на случай безработицы: улица 50-летия Образования СССР, 22б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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