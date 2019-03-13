2019-03-13T20:00:56+03:00
Происшествия

Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке

В Министерстве информации предупреждают, что любая информация, полученная с этого сайта, может оказаться недостоверной
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: сайт audioboom.comФОТО: сайт audioboom.com
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В то время, как в Минске идут мирные переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, в Донецкой Народной Республике был взломан официальный сайт ДНР, который является одним из основных источников информации в Республике.

— Злоумышленниками был произведён хакерский захват официального сайта Донецкой Народной Республики – dnr-online.ru, — сообщили в Министерстве информации ДНР.

Всех граждан Республики предупреждают, что вся информация, полученная из этого источника, должна быть воспринята с осторожностью и предельным вниманием, поскольку она может оказаться недостоверной.

Кто именно совершал хакерскую атаку пока не известно, как и её последствия.

Напомним, что официальные сайты Республики неоднократно подвергались хакерским атакам со стороны Украины, но пока о причастности украинской стороны к произошедшему сегодня не заявлялось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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