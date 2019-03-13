2019-03-13T19:38:55+03:00
Политика

ВСУ обстреляли школу в Золотом-5

Детей вовремя эвакуировали
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5. Фото: СЦККВСУ обстреляли школу в Золотом-5. Фото: СЦКК
Изменить размер текста:

Здание общеобразовательной школы № 4 в Золотом-5 (ЛНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате зафиксированного 11 марта 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления Золотое-4 (Родина) по территории ЛНР в районе Золотое-5 (Михайловка) получила повреждения общеобразовательная школа № 4, - сообщили в СЦКК.

В результате анализа фрагментов боеприпасов и повреждений установлено, что обстрел Золотого-5 велся с применением стрелкового оружия с винтовочным патроном типа 57-Н-323С калибра 7,62 миллиметра. С места обстрела извлечено четыре пули.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке