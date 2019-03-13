ВСУ обстреляли школу в Золотом-5

13 Март 19:36 2019-03-13T19:38:55+03:00

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Здание общеобразовательной школы № 4 в Золотом-5 (ЛНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате зафиксированного 11 марта 2019 года нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований с направления Золотое-4 (Родина) по территории ЛНР в районе Золотое-5 (Михайловка) получила повреждения общеобразовательная школа № 4, - сообщили в СЦКК.

В результате анализа фрагментов боеприпасов и повреждений установлено, что обстрел Золотого-5 велся с применением стрелкового оружия с винтовочным патроном типа 57-Н-323С калибра 7,62 миллиметра. С места обстрела извлечено четыре пули.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU