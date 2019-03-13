2019-03-13T18:56:55+03:00
Политика

В МИДе ДНР не доверяют документу, разрабатываемому Киевом о выплате пенсий в Донбассе

В подгруппе по экономическим вопросам пока не удаётся достичь существенных подвижек в переговорном процессе
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: nash-sport.comФОТО: nash-sport.com
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Министерство иностранных дел ДНР продолжает постепенно подводить итоги сегодняшних переговоров в столице Белоруссии. Переговоры в подгруппе по экономическим вопросам пока существенно не сдвинулись.

— Показательная односторонняя разработка Киевом некоего документа, который якобы направлен на упрощение процедуры выплаты пенсий, по факту не более чем пыль в глаза, которую украинское руководство продолжает пускать представителям международных организацией, — рассказали в Министерстве иностранных дел Республики.

Наталья Никонорова подчеркнула, что любые односторонние разработки украинской стороны не снимают вопросов, не снимают основных вопросов повестки дня и довольно редко направлены на реализацию комплекса мер.

— Есть основания полагать, что анонсированное Киевом постановление, не упрощает получение пенсий гражданами, которые проживают на территории Республик, — заявила Наталья Никонорова.

Она добавила, что приоритетом экономической подгруппы остаётся скорейшее внедрение механизма выплаты пенсий жителям Республики, а также погашение задолженностей Украины работникам железной дороги и коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»».

Напомним, в подгруппе по гуманитарным вопросам также нет существенных сдвигов. Более того, украинская сторона целенаправленно блокировала сегодня работу подгруппы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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