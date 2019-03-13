2019-03-13T17:41:48+03:00
Политика

Представители Украины целенаправленно блокируют работу в гуманитарной подгруппе в Минске

Во время сегодняшнего заседания много времени ушло на решение процедурных и технических проблем, которые намерено были созданы украинскими переговорщиками
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: 112.uaФОТО: 112.ua
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Сейчас в Минке идут переговоры Контактной группы, а Министерство иностранных дел ДНР начинает постепенно подводить итоги работы профильных подгрупп. Итог работы подгруппы по гуманитарным вопросам пока не утешительный.

— Реальная работа по важнейшим гуманитарным вопросам обмена удерживаемыми лицами и поиску безвести пропавших остаётся заблокированной отсутствием официальных позиций и официального представителя с украинской стороны, — рассказали в Министерстве иностранных дел Республики.

Кроме того, представители Украины целенаправленно заблокировали работу подгруппы. Работе подгруппы помешали процедурные и технические проблемы, которые пришлось устранять для начала переговорного процесса.

Напомним, в данный момент в Минске продолжаются переговоры Контактной группы, которая рассмотрит основные вопросы, поднятые при работе профильных подгрупп (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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