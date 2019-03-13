Представители Украины целенаправленно блокируют работу в гуманитарной подгруппе в Минске
Сейчас в Минке идут переговоры Контактной группы, а Министерство иностранных дел ДНР начинает постепенно подводить итоги работы профильных подгрупп. Итог работы подгруппы по гуманитарным вопросам пока не утешительный.
— Реальная работа по важнейшим гуманитарным вопросам обмена удерживаемыми лицами и поиску безвести пропавших остаётся заблокированной отсутствием официальных позиций и официального представителя с украинской стороны, — рассказали в Министерстве иностранных дел Республики.
Кроме того, представители Украины целенаправленно заблокировали работу подгруппы. Работе подгруппы помешали процедурные и технические проблемы, которые пришлось устранять для начала переговорного процесса.
Напомним, в данный момент в Минске продолжаются переговоры Контактной группы, которая рассмотрит основные вопросы, поднятые при работе профильных подгрупп (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU