Боец ВСУ через доверенных лиц попросился на сторону ЛНР

13 Март 17:08 2019-03-13T17:08:28+03:00

Силовики ЛНР отрабатываются комплекс мероприятий для его безопасного перехода на сторону ЛНР

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Недовольство условиями службы заставляет военнослужащих ВСУ переходить на сторону ЛНР. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- Вследствие увеличения недовольных условиями службы украинских солдат, через доверенных лиц на сопредельной территории к нам обратился военнослужащий ВСУ с просьбой в оказании помощи для перехода на территорию Луганской Народной Республики. Он готов сообщить нам полезную в работе информацию, - рассказал он.

- Сейчас Народной милицией совместно с силовыми структурами Республики отрабатывается комплекс мероприятий для оказания помощи в его безопасном переходе на нашу территорию, - добавил Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU