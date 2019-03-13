Боец ВСУ через доверенных лиц попросился на сторону ЛНР
Недовольство условиями службы заставляет военнослужащих ВСУ переходить на сторону ЛНР. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
- Вследствие увеличения недовольных условиями службы украинских солдат, через доверенных лиц на сопредельной территории к нам обратился военнослужащий ВСУ с просьбой в оказании помощи для перехода на территорию Луганской Народной Республики. Он готов сообщить нам полезную в работе информацию, - рассказал он.
- Сейчас Народной милицией совместно с силовыми структурами Республики отрабатывается комплекс мероприятий для оказания помощи в его безопасном переходе на нашу территорию, - добавил Марочко.
ИСТОЧНИК KP.RU