2019-03-13T16:55:30+03:00
Общество

Проект «Кадровый резерв» поможет составить базу вакансий в ЛНР

В рамках проекта будет проведено масштабное исследование потребностей министерств, ведомств и различных отраслей в кадрах
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта inlugansk.ruФОТО: архив сайта inlugansk.ru
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В Луганской Народной Республике испытывают серьёзную нехватку кадров, поэтому сейчас планируется создать базу вакансий, исходя из потребностей органов власти и других отраслей в кадрах. Об этом рассказала руководитель администрации Главы Республики Ольга Бас.

— В рамках проекта «Кадровый резерв» мы, в том числе, проведем масштабное исследование потребностей министерств, ведомств и различных отраслей в кадрах. Это позволит составить нам самую современную базу вакансий в ЛНР, — сообщила Ольга Бас.

Она подчеркнула, что сейчас необходимо готовить и отбирать молодых и перспективных профессионалов, которые со временем займут руководящие должности в министерствах и ведомствах Республики. В ходе формирования кадрового резерва участники проекта пройдут общий курс обучения и программы по индивидуальным направлениям подготовки.

— По итогам отбора финалистов проекта 100 лучших кандидатов будут трудоустроены в первоочередном порядке. К участию в проекте будут допущены все желающие с высшим образованием в возрасте от 20 лет, — добавила Ольга Бас.

Напомним, что о подготовке проекта «Кадровый резерв» объявил Глава ЛНР Леонид Пасечник в декабре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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