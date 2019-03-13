Проект «Кадровый резерв» поможет составить базу вакансий в ЛНР

13 Март 16:55 2019-03-13T16:55:30+03:00

В рамках проекта будет проведено масштабное исследование потребностей министерств, ведомств и различных отраслей в кадрах

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В Луганской Народной Республике испытывают серьёзную нехватку кадров, поэтому сейчас планируется создать базу вакансий, исходя из потребностей органов власти и других отраслей в кадрах. Об этом рассказала руководитель администрации Главы Республики Ольга Бас.

— В рамках проекта «Кадровый резерв» мы, в том числе, проведем масштабное исследование потребностей министерств, ведомств и различных отраслей в кадрах. Это позволит составить нам самую современную базу вакансий в ЛНР, — сообщила Ольга Бас.

Она подчеркнула, что сейчас необходимо готовить и отбирать молодых и перспективных профессионалов, которые со временем займут руководящие должности в министерствах и ведомствах Республики. В ходе формирования кадрового резерва участники проекта пройдут общий курс обучения и программы по индивидуальным направлениям подготовки.

— По итогам отбора финалистов проекта 100 лучших кандидатов будут трудоустроены в первоочередном порядке. К участию в проекте будут допущены все желающие с высшим образованием в возрасте от 20 лет, — добавила Ольга Бас.

Напомним, что о подготовке проекта «Кадровый резерв» объявил Глава ЛНР Леонид Пасечник в декабре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU