В Управлении Народной милиции ДНР назвали командира, отдавшего приказ обстрелять сотрудников компании «Вода Донбасса»
Сотрудников компании «Вода Донбасса», ремонтировавших коммуникации возле Васильевской насосной станции, обстреляла 93-я механизированная бригада ВСУ. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- Сегодня в 11:45 во время проведения ремонтно-восстановительных работ вблизи Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода под гранатометный обстрел со стороны позиций 93-й механизированной бригады попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада КП «Компания «Вода Донбасса», - сообщил он.
По его словам, коммунальщиков обстреляли по приказу командира бригады Дмитрия Брыжинского.
Как мы сообщали ранее, сотрудники коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»» во время ремонтно-восстановительных работ вблизи Васильевской насосной станции под Ясиноватой попали под гранатометный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU