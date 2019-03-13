2019-03-13T16:31:47+03:00
Политика

В Управлении Народной милиции ДНР назвали командира, отдавшего приказ обстрелять сотрудников компании «Вода Донбасса»

Сотрудники компании «Вода Донбасса» попали под гранатометный обстрел ВСУ сегодня утром
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сотрудники компании «Вода Донбасса» попали под гранатометный обстрел ВСУ. Фото: МО УкраиныСотрудники компании «Вода Донбасса» попали под гранатометный обстрел ВСУ. Фото: МО Украины
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Сотрудников компании «Вода Донбасса», ремонтировавших коммуникации возле Васильевской насосной станции, обстреляла 93-я механизированная бригада ВСУ. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Сегодня в 11:45 во время проведения ремонтно-восстановительных работ вблизи Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода под гранатометный обстрел со стороны позиций 93-й механизированной бригады попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада КП «Компания «Вода Донбасса», - сообщил он.

По его словам, коммунальщиков обстреляли по приказу командира бригады Дмитрия Брыжинского.

Как мы сообщали ранее, сотрудники коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»» во время ремонтно-восстановительных работ вблизи Васильевской насосной станции под Ясиноватой попали под гранатометный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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