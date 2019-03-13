ДНР планирует полную интеграцию республиканской системы образования в пространство РФ

13 Март 15:13 2019-03-13T15:13:59+03:00

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Сегодня в столице Донецкой Народной Республики прошла конференция по вопросам интеграции Донецкого национального медицинского университета имени Горького в образовательное пространство Российской Федерации. Глава Республики Денис Пушилин считает, что опыт медицинского университета будет полезен для всей Республики.

— Сегодня перед нами стоит важная цель – полностью интегрировать республиканскую систему образования в образовательное пространство Российской Федерации. Убеждён, что мы способны справится с этой задачей, и опыт Донецкого национального медицинское университета – самое яркое тому доказательство, — сказал Денис Пушилин.

В конференции приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Казбек Тайсаев, Министр образования и науки Республики Евгений Горохов и ректор ВУЗа Григорий Игнатенко.

Напомним, что в октябре 2018 года Донецкий медицинский университет стал первым ВУЗом ДНР, получившим аккредитацию в России.

ИСТОЧНИК KP.RU