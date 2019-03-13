За выходные в ДНР произошло 10 ДТП, в которых пострадали люди

13 Март 14:35 2019-03-13T14:35:04+03:00

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Несмотря на то, что зима в ДНР закончилась и проходимость дорог хорошая, дорожно-транспортные происшествия меньше не стали. За праздничные выходные в Республике было зафиксировано двадцать восемь ДТП. В некоторых пострадали люди. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— С 8 по 10 марта совершено 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 12 человек получили травмы, — сообщили в МВД Республики.

ДТП произошли в темное время суток в Калининском и Куйбышевском районах Донецка, в Дебальцево и Макеевке. Среди пострадавших 18-летняя девушка и 28-летний мужчина, которые получили серьезные травмы. темное время суток в Калининском и Куйбышевском районах Донецка, в Дебальцево и Макеевке. Среди пострадавших 18-летняя девушка и 28-летний мужчина, которые получили серьезные травмы.

Кроме того, за прошедшие выходные произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых никто не пострадал.

Напомним, ГАИ ДНР призывает пешеходов и водителей соблюдать правила дорожного движения и сохранять бдительность на дороге, особенно в тёмное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU