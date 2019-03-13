Работу в Минске начали все подгруппы
В столице Белоруссии полным ходом идёт очередной раунд мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. На данный момент работают уже все четыре подгруппы. В Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республике продолжают информировать о ходе переговоров.
— Все профильные группы приступили к работе на Минской площадке, — сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.
Одним из важнейших вопросов подгруппы по вопросам безопасности остаётся соблюдение устойчивого режима тишины в Донбассе и реализация разведения сил и средств, а также введение новых мер контроля соблюдения перемирия.
В подгруппе по политическим вопросам и дальше будут пытаться разблокировать работу и обсудить закон об Особом статусе Донбасса.
Ранее мы сообщали, что в Минске приступили к работе подгруппы по экономическим и гуманитарным вопросам (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU