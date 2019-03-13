Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли ремонтную бригаду «Воды Донбасса» под Ясиноватой
Сотрудники коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»» проводили ремонтно-восстановительные работы вблизи Васильевской насосной станции под Ясиноватой и попали под гранатометный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины.
— Несмотря на согласованный сторонами переговоров режим перемирия, а также полученные ранее гарантии безопасности от украинской стороны в СЦКК, ВФУ целенаправленно вели обстрел по выполнявшим ремонт рабочим и жизненно важному объекту инфраструктуры, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
По имеющейся сейчас информации, пострадавших среди рабочих нет. Более детальная информация об обстреле уточняется.
Отметим, что из-за прорыва на Южно-Донбасском водоводе возможно сокращение подачи воды в Докучаевск. Ранее сообщалось, что ремонтные работы планируется завершить в течение суток. Как обстрел повлияет на ход ремонтно-восстановительных работ пока не известно.
Напомним, прямо сейчас в Минске идёт работа по проведению мирных переговоров (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU