Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли ремонтную бригаду «Воды Донбасса» под Ясиноватой

13 Март 13:31 2019-03-13T13:31:55+03:00

Кроме коммунальщиков под огонь украинских силовиков попали представители СЦКК Республики, которые следили за соблюдением тишины с обеих сторон

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Сотрудники коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»» проводили ремонтно-восстановительные работы вблизи Васильевской насосной станции под Ясиноватой и попали под гранатометный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины.

— Несмотря на согласованный сторонами переговоров режим перемирия, а также полученные ранее гарантии безопасности от украинской стороны в СЦКК, ВФУ целенаправленно вели обстрел по выполнявшим ремонт рабочим и жизненно важному объекту инфраструктуры, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

По имеющейся сейчас информации, пострадавших среди рабочих нет. Более детальная информация об обстреле уточняется.

Отметим, что из-за прорыва на Южно-Донбасском водоводе возможно сокращение подачи воды в Докучаевск. Ранее сообщалось, что ремонтные работы планируется завершить в течение суток. Как обстрел повлияет на ход ремонтно-восстановительных работ пока не известно.

Напомним, прямо сейчас в Минске идёт работа по проведению мирных переговоров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU