2019-03-13T13:05:23+03:00
Происшествия

В Горловке правоохранители изъяли семь гранат и две сотни патронов

Об этом сообщили в МВД Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Правоохранители ДНР изымают боеприпасы. Фото: ДАНПравоохранители ДНР изымают боеприпасы. Фото: ДАН
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В Горловке сотрудники сектора участковых инспекторов Калининского райотдела полиции изъяли у 38-летнего мужчины пять гранат РГД-5 с запалами, а у 30-летнего злоумышленника - одну. Об этом сообщил ЦОС МВД ДНР.

- Участковые же инспекторы Никитовского райотдела полиции изъяли гранату Ф-1 с запалом, более 100 патронов различного калибра, снаряд ЗУ калибра 23 миллиметра и металлическую коробку с порохом, - рассказали правоохранители. - Сотрудниками сектора уголовного розыска Центрально-Городского райотдела изъяты около 40 патронов калибра 5,45, которые хранились без предусмотренного законом разрешения. А сотрудники сектора участковых инспекторов города изъяли более 30 патронов калибра 7,62 и тротиловую шашку у мужчины 1974 года рождения.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 256 УК ДНР (незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов). Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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