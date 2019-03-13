В Минске начался очередной раунд мирных переговоров

13 Март 12:39 2019-03-13T12:39:39+03:00

К работе преступили группы по экономическим и гуманитарным вопросам

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Сегодня в столице Белоруссии проходит очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. К работе уже приступили две из четырёх подгрупп.

— Рабочие подгруппы по экономическим и гуманитарным вопросам открыли переговорный процесс в Минске, — сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

Повестка дня в подгруппах остаётся прежней. Гуманитарная подгруппа поднимет вопросы обмена пленными и восстановление документов людей, которые вернулись в Республику во время предыдущих обменов. Кроме того, важным вопросом для этой подгруппы остаётся принятие декларации о недопущении жестокости и пыток по отношению к удерживаемым лицам, а также поиск безвести пропавших.

Подгруппа по экономическим вопросам также продолжит работу над поднятыми на предыдущих встречах вопросами: выплатой задолженностей сотрудникам «Воды Донбасса» и железной дороги, а также реализация механизма по выплате пенсий малоподвижным гражданам ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU