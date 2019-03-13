2019-03-13T11:08:05+03:00
Политика

Во время вчерашних обстрелов со стороны ВСУ погибли двое защитников ЛНР

Ещё один получил ранение
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины продолжают вести ежедневные обстрелы территории Донбасса, что приводит к жертвам среди военнослужащих, защищающих территорию обеих Республик. Во время вчерашних обстрелов Луганской Народной Республики трое бойцов выбили из строя. Печальные новости сообщили в Народной милиции ЛНР.

— Один военнослужащий получил ранение, два военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью, — констатировали в Народной милиции ЛНР.

На данный момент более детальная информация о произошедшем не уточняется.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали посёлки Фрунзе, Желобок и Михайловка (Золотое-5). Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Всего с начала «весеннего» перемирия было зафиксировано 10 нарушений режима тишины, 8 из которых с применением запрещённого минскими соглашениями вооружения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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