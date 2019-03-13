2019-03-13T10:38:24+03:00
Общество

В связи с ремонтными работами может сократиться подача воды в Докучаевск

Аварийно-восстановительные работы на Южно-Донбасском водоводе планируют завершить в течение суток
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Минстрой ДНРФОТО: Минстрой ДНР
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Коммунальные службы Донецкой Народной Республики ликвидируют прорыв на Южно-Донбасском водоводе, в связи с чем возможно сокращение подачи воды в Докучаевск. Об этом предупредил Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

— На время выполнения ремонтно-восстановительных работ возможно сокращение водоснабжения на Докучаевск. Ремонтные работы планируется завершить в течение суток, — предупредил Виталий Кижаев

На другие города и районы ДНР прорыв на Южно-Донбасском водоводе в Ясиноватском районе не повлиял и водоснабжение продолжается в штатном режиме.

Напомним, что Ясиноватский район остаётся одним из самых обстреливаемых в Донецкой Народной Республике, потому как там расположены ключевые водные артерии: Донецкая фильтровальная станция, Васильевская насосная станция и Южно-Донбасский водовод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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