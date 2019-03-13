В связи с ремонтными работами может сократиться подача воды в Докучаевск
Коммунальные службы Донецкой Народной Республики ликвидируют прорыв на Южно-Донбасском водоводе, в связи с чем возможно сокращение подачи воды в Докучаевск. Об этом предупредил Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.
— На время выполнения ремонтно-восстановительных работ возможно сокращение водоснабжения на Докучаевск. Ремонтные работы планируется завершить в течение суток, — предупредил Виталий Кижаев
На другие города и районы ДНР прорыв на Южно-Донбасском водоводе в Ясиноватском районе не повлиял и водоснабжение продолжается в штатном режиме.
Напомним, что Ясиноватский район остаётся одним из самых обстреливаемых в Донецкой Народной Республике, потому как там расположены ключевые водные артерии: Донецкая фильтровальная станция, Васильевская насосная станция и Южно-Донбасский водовод.
ИСТОЧНИК KP.RU