За первые 5 дней «весеннего» перемирия ВСУ 10 раз обстреляли ЛНР
Первые дни очередного перемирия не отличались спокойствием и тишиной. С 8 по 13 марта вооружённые формирования Украины десять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, восемь из которых были с применением запрещённого минскими соглашениями вооружения. Первые итоги нового перемирия подвели в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
— Наибольшим обстрелам подверглись районы таких населённых пунктов как: Фрунзе, Желобок, Золотое-5 (Михайловка) и Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.
Украинские силовики выпустили по территории ЛНР 1 противотанковую управляемую ракету (ПТРК), 100 мин калибром 82 миллиметра и 54 гранаты всех типов (РПГ-7, СПГ-9, АГС-17 и ГП-25). Кроме того, было зафиксировано 5 обстрелов с применением боевых машин пехоты.
В результате вооружённой агрессии украинской армии пострадал один объект гражданской инфраструктуры.
Жертв среди мирного населения Республики удалось избежать.
Напомним, что за минувшие сутки украинская армия шесть раз обстреляла три посёлка в ЛНР (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU