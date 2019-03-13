2019-03-13T10:05:53+03:00
Политика

За первые 5 дней «весеннего» перемирия ВСУ 10 раз обстреляли ЛНР

Восемь нарушений были с использованием запрещённого «Минском» вооружения
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта warfiles.ruФОТО: архив сайта warfiles.ru
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Первые дни очередного перемирия не отличались спокойствием и тишиной. С 8 по 13 марта вооружённые формирования Украины десять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, восемь из которых были с применением запрещённого минскими соглашениями вооружения. Первые итоги нового перемирия подвели в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— Наибольшим обстрелам подверглись районы таких населённых пунктов как: Фрунзе, Желобок, Золотое-5 (Михайловка) и Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Украинские силовики выпустили по территории ЛНР 1 противотанковую управляемую ракету (ПТРК), 100 мин калибром 82 миллиметра и 54 гранаты всех типов (РПГ-7, СПГ-9, АГС-17 и ГП-25). Кроме того, было зафиксировано 5 обстрелов с применением боевых машин пехоты.

В результате вооружённой агрессии украинской армии пострадал один объект гражданской инфраструктуры.

Жертв среди мирного населения Республики удалось избежать.

Напомним, что за минувшие сутки украинская армия шесть раз обстреляла три посёлка в ЛНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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