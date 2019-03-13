За сутки ВСУ 7 раз обстреляли ДНР
Несмотря на то, что украинские силовики не соблюдают «весеннее» перемирие, количество и интенсивность обстрелов заметно снизились с его началом. За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины семь раз открывали огонь по территории ДНР. Обстрелы велись на всех направлениях.
— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Зайцево, Васильевка, Каштановое, Октябрь, Саханка и Сосновское, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Всего по территории Республики выпустили 27 различных боеприпасов, среди которых мины калибром 82 миллиметра, гранаты РПГ/СПГ и АГС, а также украинские силовики использовали стрелковое и крупнокалиберное оружие, и снайперское оружие.
На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии не поступала.
Напомним, что в предыдущие сутки вооружённые формирования Украины всего три раза нарушили режим тишины, обстреляв Зайцево и Ясиноватую.
ИСТОЧНИК KP.RU