За сутки ВСУ 7 раз обстреляли ДНР

13 Март 09:36 2019-03-13T09:36:53+03:00

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Несмотря на то, что украинские силовики не соблюдают «весеннее» перемирие, количество и интенсивность обстрелов заметно снизились с его началом. За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины семь раз открывали огонь по территории ДНР. Обстрелы велись на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Зайцево, Васильевка, Каштановое, Октябрь, Саханка и Сосновское, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории Республики выпустили 27 различных боеприпасов, среди которых мины калибром 82 миллиметра, гранаты РПГ/СПГ и АГС, а также украинские силовики использовали стрелковое и крупнокалиберное оружие, и снайперское оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате вооружённой агрессии украинской армии не поступала.

Напомним, что в предыдущие сутки вооружённые формирования Украины всего три раза нарушили режим тишины, обстреляв Зайцево и Ясиноватую.

ИСТОЧНИК KP.RU