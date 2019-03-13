ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР шесть раз

13 Март 08:59 2019-03-13T08:59:01+03:00

Огонь вёлся из миномётов, СПГ, РПГ, АГС и стрелкового оружия

Изменить размер текста: A A

Вооружённые формирования Украины окончательно прекратили соблюдать «весеннее» перемирие. За прошедшие сутки они шесть раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики.

— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Фрунзе, Желобок и Золотое-5 (Михайловка), — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР 125 боеприпасов, среди которых 84 мины калибром 82 миллиметра, 10 осколочных гранат СПГ-9, 2 осколочные гранаты РПГ-7 и 29 гранат АГС-17. Кроме того, использовалось стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты.

На данный момент информации о жертвах среди мирного населения Республики и разрушениях не поступало.

Напомним, что с 01.01 8 марта в Донбассе установлено новое, «весеннее», перемирие. Тем не менее, украинские силовики продолжают вести ежедневные обстрелы Донбасса. Сутками ранее они обстреляли посёлок Сокольники в ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU