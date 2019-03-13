2019-03-13T08:57:21+03:00
Звезды

Фантасмагорическую комедию по Гоголевской "Шинели" представили в Донецке

В роли актеров были воспитанники театральной школы-студии "Перспектива"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На сцене не профессиональные актеры, а подростки. Фото: пресс-служба драмтеатраНа сцене не профессиональные актеры, а подростки. Фото: пресс-служба драмтеатра
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12 марта в Донецкой библиотеке имени Крупской в постановке детской театральной школы-студии «Перспектива» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра состоялся показ фантасмагорической комедии Игоря Рыбчинского «Шинель» по одноименной повести Гоголя.

- Год русского языка стартовал в нашей Республике не так давно, мы видим, какой огромный интерес вызывают мероприятия, которые проходят в рамках данного проекта. Сегодня ученики школы-студии «Перспектива» представят своим ровесникам – школьникам Донецка произведение великого русского писателя. Этот замечательный спектакль уже снискал любовь зрителей: в 2018 году наши юные актеры принимали участие в XXIII Международном фестивале детского театрального искусства «Земля. Театр. Дети» в Евпатории именно с этой постановкой, - отметила генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна, Председатель комитета Народного Совета ДНР по образованию, науке и культуре Наталья Волкова.

- Мы назвали этот спектакль фантасмагорической комедией, потому что это – очень необычная трактовка Николая Гоголя. На сцене не профессиональные актеры, а подростки, при этом мы видим, как они серьезно относятся к своим ролям, полностью погружаются в материал, - подчеркнул Игорь Рыбчинский.

- Под эгидой Министерства культуры ДНР совместно с Донецким музыкально-драматическим театром и Союзом театральных деятелей ДНР в рамках Года русского языка мы реализуем проект «Классика для всех». Это будут различные театральные постановки на нашей сцене. Это новый формат не только для наших читателей, но и для других жителей ДНР, которые не знают библиотеку с такой стороны. Подобные мероприятия будут проходить у нас регулярно, - заверил генеральный директор библиотеки имени Крупской Игорь Горбатов.

Напомним, что 20 февраля в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко состоялось торжественное открытие Года русского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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