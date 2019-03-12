Еще минус 30: десантники из 25-й бригады – главные разносчики кори в Донбассе

12 Март 21:14 2019-03-12T21:14:35+03:00

Одним из внешних признаков кори являются высыпания по всему телу. Фото: news.pn

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В подразделениях вооруженных сил Украины, выполняющих задачи в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС), зафиксированы новые случаи заболевания личного состава корью.

- Наиболее остро вопрос с заболеванием корью стоит в подразделениях 25-й бригады десантников, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. - Там на больничных койках оказались 30 человек. По заявлению врачей, вирус кори завезен украинскими военнослужащими из западных областей Украины. В подтверждение данного факта приводится статистика: 70% всех госпитализированных военнослужащих проходили обучение на Яворовском военном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU