2019-03-12T21:14:35+03:00
Политика

Еще минус 30: десантники из 25-й бригады – главные разносчики кори в Донбассе

Опасный вирус завезен военнослужащими, прошедшими обучение на Яворовском полигоне на Львовщине
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Одним из внешних признаков кори являются высыпания по всему телу. Фото: news.pnОдним из внешних признаков кори являются высыпания по всему телу. Фото: news.pn
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В подразделениях вооруженных сил Украины, выполняющих задачи в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС), зафиксированы новые случаи заболевания личного состава корью.

- Наиболее остро вопрос с заболеванием корью стоит в подразделениях 25-й бригады десантников, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. - Там на больничных койках оказались 30 человек. По заявлению врачей, вирус кори завезен украинскими военнослужащими из западных областей Украины. В подтверждение данного факта приводится статистика: 70% всех госпитализированных военнослужащих проходили обучение на Яворовском военном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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