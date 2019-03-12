2019-03-12T21:11:45+03:00
Политика

Коммунальщики Республики отметят свой профессиональный праздник

Накануне пройдет возложение цветов к Памятной доске работникам отрасли, погибшим от обстрелов
Никита МАКАРЕНКОВ
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Коммунальщики Республики отметят свой профессиональный праздникКоммунальщики Республики отметят свой профессиональный праздникФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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17 марта отмечается День работника жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. Возложение цветов к Памятной доске работникам отрасли, погибшим от обстрелов во время исполнения своих профессиональных обязанностей, пройдет 13 марта. На мемориальной доске увековечены имена и фамилии двенадцати человек, которые погибли на работе во время боевых действий.

В преддверии профессионального праздника министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец заявил, что труженики жилищно-коммунальной отрасли продолжают стабильно работать даже во время боевых действий и зачастую делают невозможное.

- Пятый год подряд в условиях боевых действий и экономической блокады со стороны Украины, наши коммунальные работники обеспечивают жителей всеми коммунальными благами, поддерживая жилой фонд в надлежащем состоянии и наводя порядок на улицах, - сказал глава ведомства. - На протяжении военных лет качественно проходит отопительный сезон. Благодаря проводимым мероприятиям по улучшению водоснабжения в подавляющем большинстве осуществляется бесперебойное водоснабжение, проводится работа по капитальному ремонту и восстановлению лифтового хозяйства.

Сергей Сергеевич добавил, что, несмотря на имевшие место в январе из-за непогоды локальные проблемы с вывозом мусора, все приезжие отмечают чистоту и порядок в населенных пунктах Республики. Также отмечается высокий уровень качества предоставляемых коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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