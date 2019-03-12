2019-03-12T20:54:28+03:00
Политика

Настроение украинских бойцов в Донбассе упало на 20 процентов

Таковы данные тестирования, проведенного комиссией Министерства обороны Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Даже на показушной фотографии пресс-службы генерала Наева видно настроение украинского артиллериста. Фото: facebook.com/pressjfo.newsДаже на показушной фотографии пресс-службы генерала Наева видно настроение украинского артиллериста. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- По нашим данным, комиссия главного управления морально-психологического обеспечения Министерства обороны Украины в январе-феврале проводила тестирование личного состава в зоне операции объединенных сил (ООС), - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - Результаты тестирования показали, что с начала года уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих снизился на 20% по сравнению с четвертой декадой прошлого года.

Оказалось, что наибольшее влияние на снижение уровня морально психологического состояния оказывают: давление со стороны командного состава, непонимание сути конфликта военнослужащими, а также сокрытие небоевых потерь командирами подразделений.

В Народной милиции ЛНР ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать пьяные драки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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