На российском ЗИЛе угробились в Донбассе двое украинских бойцов

12 Март 19:56 2019-03-12T19:56:01+03:00

Водитель грузовика по незнанию наехал на свои же мины

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- В ночь на 12 марта в районе населенного пункта Золотое-4 при перевозке личного состава 54-й механизированной бригады автомобиль ЗИЛ совершил наезд на мину, установленную своими же военнослужащими. По предварительным данным, в кузове автомобиля находилось семь человек, – рассказал сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - В результате подрыва двое военнослужащих погибли, трое получили ранения.

Он добавил, что данные потери, по обыкновению, будут представлены командованием бригады как боевые, полученные якобы в результате обстрелов с позиций Народной милиции ЛНР.

Между прочим, украинские СМИ могут написать, что российские ЗИЛы, коих в ВСУ немало, вообще запрограммированы наезжать на мины «оккупантов». А значит их надо срочно менять на автохлам из стран НАТО. Так сказать, в порядке перевооружения во имя новых доходов коррумпированной армейской верхушки во главе с главкомом Петром Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU