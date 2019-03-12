2019-03-12T19:56:01+03:00
Политика

На российском ЗИЛе угробились в Донбассе двое украинских бойцов

Водитель грузовика по незнанию наехал на свои же мины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
ЗИЛы советского производства все еще стоят на вооружении «самой лучшей армии Европы». Фото: uriadnik.livejournal.comЗИЛы советского производства все еще стоят на вооружении «самой лучшей армии Европы». Фото: uriadnik.livejournal.com
Изменить размер текста:

- В ночь на 12 марта в районе населенного пункта Золотое-4 при перевозке личного состава 54-й механизированной бригады автомобиль ЗИЛ совершил наезд на мину, установленную своими же военнослужащими. По предварительным данным, в кузове автомобиля находилось семь человек, – рассказал сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - В результате подрыва двое военнослужащих погибли, трое получили ранения.

Он добавил, что данные потери, по обыкновению, будут представлены командованием бригады как боевые, полученные якобы в результате обстрелов с позиций Народной милиции ЛНР.

Между прочим, украинские СМИ могут написать, что российские ЗИЛы, коих в ВСУ немало, вообще запрограммированы наезжать на мины «оккупантов». А значит их надо срочно менять на автохлам из стран НАТО. Так сказать, в порядке перевооружения во имя новых доходов коррумпированной армейской верхушки во главе с главкомом Петром Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Крым с воссоединением с РФ
Энергетики ДНР вернули электроснабжение в 6 южных сёл Республики
«Почта Донбасса» планирует создание ароматических открыток
ВСУ выпустили по ДНР 70 боеприпасов за сутки
За сутки ВСУ обстреляли три посёлка в ЛНР
Украинские эксперты считают, что вернуть Донбасс теперь почти невозможно
Погода в Донецке: пасмурный день, утром и днем дождь. Температура до +5
Годовщина трагедии в Кемерове: Донецкие мастера изготовили венок в память о погибших во время пожара
«Медаль Иуды» для Порошенко из осколков будет делать донецкий кузнец Виктор Михалев
В Донецке коммунальщикам, погибшим во время артобстрелов, возложили цветы
В ЛНР начала работу Горячая линия для жителей Украины
В Украине объявили внеплановую мобилизацию
В Макеевке появится сквер «Русская весна» в честь воссоединения Крыма с Россией
Солдат 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
ООH потребовала от Украины отменить привязку выплаты пенсий к регистрации ВПЛ и вернуть украденные у 700 тысяч дончан пенсии
Сегодня и завтра в некоторых городах ЛНР не будет воды
Обстрелы ДНР за минувшие сутки по Республике выпустили 85 боебприпасов
Дружинниками захотели стать более трехсот человек
За минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции ЛНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла
Погода в Донецке: синоптики обещают на сегодня солнечный день без осадков
Украинские националисты считают свои потери в Донбассе "космическими"
Работа в Донецке 2019: ДРСУ набирает сотрудников
Работа в Луганске 2019: ярмарка вакансий состоится 20 марта
Официальный сайт ДНР подвергся хакерской атаке
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5